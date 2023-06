Geoffrey Rush este unul dintre actorii care au obținut așa numita Triple Crown of Acting, adica un premiu Oscar, un premiu Emmy și un premiu Tony. El se afla acum la Cluj, la TIFF, iar in aceasta seara, la Gala de Inchidere a festivalului, va fi omagiat pentru intreaga activitate. Evenimentul are loc la Teatrul Național din Cluj-Napoca și va fi transmis live pe pagina de Facebook TIFF.Venit prima oara in Romania, actorul australian in varsta de 71 de ani a declarat ca „un zbor din Australia pana in Romania dureaza peste 38 de ore. Cand am aflat, m-am gandit ca e mai simplu sa zbor pana in spațiu…