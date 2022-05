Generozitatea este dictată de gene Știm cu toții, ca inca din copilarie se formeaza caracterele frumoase și bunele obiceiuri. Și cum generozitatea, ajutorul oferit celor ce au nevoie, trebuie sa fie calitați fundamentale pentru orice persoana, este bine ca atunci cind vedem asemenea gesturi in jurul nostru, sa ne bucuram și sa speram ca inca mai pot fi Oameni cu suflet mare. Generozitatea nu consta in bogația darurilor, ci in de Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a anuntat, vineri, ca peste 12.000 de cetateni romani au donat sange in ultimele cinci zile, o parte importanta fiind pusa la dispozitie pentru salvarea cetatenilor Ucrainei. ”Sunt mandru de generozitatea si mobilizarea romanilor care au venit in sprijinul ucrainenilor aflati in suferinta”,…

- Serviciul de meteorologie din Marea Britanie (Met Office) a emis al doilea cod rosu cu privire la furtuna Eunice, cea mai puternica furtuna din ultimele decenii, pentru zona Londrei, sud-estul si estul tarii si a informat cetatenii sa nu paraseasca locuintele, potrivit BBC.

- Florin Jianu a fost intrebat, marti seara, la Antena 3, cate IMM-uri s-au inchis de cand a izbucnit criza de pe piata energiei si a afirmat: ”In ultimele doua saptamani am facut o analiza pe 2.200 de respondenti de IMM. Si mi-au spus asa: unul din trei disponibilizeaza oameni si unul din zece se inchid…

- O coliziune in care au fost implicate nu mai puțin de cinci autoturisme s-a produs luni dimineața, in 14 februarie, pe DN 22B, in județul Braila. Accidentul a avut loc pe DN 22B, la ieșire din orașul Braila catre Galați. La fața locului au intervenit atat cadre medicale, cat și pompierii și polițiștii.…

- Salvamontistii au inregistrat 57 de apeluri in doar 24 de ore, cele mai multe pentru Salvamont Caraș Severin-Muntele Mic, 59 de persoane fiind salvate. 24 dintre acestea au fost transportate la spital. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 57 apeluri prin care se solicita…

- Dezvoltatorul roman cu afaceri de peste 30 mil. dolari sfideaza spectrul razboiului si vrea sa deschida un studio direct in Ucraina. ”In Romania mergem la Botosani, unde vrem sa angajam 100 de oameni”.

- Parlamentarul USR Irineu Darau a comentat actuala criza din partidul din care face parte. El cere ca actuala conducere a Secretariatului General sa-și depuna mandatul și sa raspunda pentru „haosul” din alegerile interne. Darau reclama faptul ca Secretariatul General a fost total blocat dupa fuziunea…

- Klaus Iohannis ar putea ajunge secretar general al NATO. Ce oameni politici mai sunt pe lista scurta de propuneri Klaus Iohannis s-ar afla pe lista scurta pentru preluarea funcției de secretar general al NATO. Mai exact, mandatul actualului secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, expira pe 1 octombrie,…