Stiri pe aceeasi tema

- Huan Huan, femela de urs panda imprumutata de catre China ZooParc de Beauval, in centrul Frantei, a fatat doi gemeni sanatosi in noaptea de duminica spre luni. Cei doi pui, veniti pe lume la putin dupa ora 1:00 dimineata, imbogatesc astfel familia de panda a gradinii zoologice, deja puternica, dupa…

- Huan Huan, femela de urs panda imprumutata de catre China ZooParc de Beauval, in centrul Frantei, a adus pe lume doi pui. O ingrijitoare venita special din China pentru a asista la nastere a reusit sa il ia de langa mama pe unul dintre ei si l-a plasat intr-un incubator.

- Virusul a aparut inițial in orașul Nanjing, apoi s-a extins in cel puțin 13 orașe, inclusiv Chengdu și Beijing. Oficialii cred ca focarul este alimentat de varianta Delta, mai contagioasa, a virusului, scrie BBC . Un focar de infectari din orașul Nanjing s-a raspandit in cinci provincii ale țarii și…

- Centrul pentru explorare selenara si spatiala din cadrul Administratiei Nationale Spatiale din China (CNSA) a anuntat vineri ca roverul chinez Zhurong aflat pe Marte a parcurs 585 de metri pe "planeta rosie", informeaza agentia Xinhua. Vineri se implineste un an de la data lansarii misiunii chineze…

- Huan Huan, o femela de panda urias de la ZooParc de Beauval din centrul Frantei, este gestanta si ar putea naste peste aproximativ zece zile, a anuntat gradina zoologica, relateaza Xinhua miercuri. "Huan Huan este gestanta! Ce veste minunata! Dupa saptamani de asteptare, un embrion a fost…

- Roverul chinez Zhurong aflat pe Marte a parcurs 450 de metri pe suprafata "planetei rosii", a anuntat joi Centrul pentru explorare selenara si spatiala din cadrul Administratiei Spatiale Nationale din China (CNSA), informeaza Xinhua. De la momentul atingerii suprafatei planetei Marte, roverul…

- Roverul Zhurong trimis de China pe Marte a parcurs 450 de metri pe suprafața „planetei roșii”, a anunțat, joi, Centrul entru explorare selenara si spatiala din cadrul Administratiei Spatiale Nationale din China (CNSA), informeaza Xinhua.