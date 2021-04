Gelu Oltean a schimbat iar ceaiul!

Stiri pe aceeasi tema

- Dar ce sa faci cu frumusețea „atipica”? Sa o adaptezi la standarde sau sa o subliniezi, contrar modei generale? Fiecare femeie decide aceasta problema in felul ei. Și fiecare barbat - o evalueaza din punctul sau de vedere. Și mulți reușesc sa faca acest lucru cu ochii larg deschiși și plini…

- Cunoscute inca din Antichitate, gutuile au fost dintotdeauna apreciate datorita proprietatilor astringente ale fructelor si frunzelor ajunse la maturitate, precum si pentru efectele hemostatice, emoliente, hidratante si tonice ale semintelor fructului.Daca infuzia din flori de gutui calmeaza accesele…

- Activitatea economica in zona euro a accelerat in februarie, datorita majorarii cererii, dar companiile sint afectate de lipsa materiilor prime si de cresterea costurilor de productie, arata rezultatele unui studiu realizat de compania de analize financiare Markit, transmite Reuters. Restrictiile severe…

- Dupa aproape un an de la primul caz de coronavirus depistat la Timisoara, reprezentantii Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” au facut un scurt bilant sumbru al perioadei de pandemie. Pana acum, peste 3.600 de cazuri au fost tratate de COVID-19, iar in acest moment, spitalul este plin de…

- In gradinițele din Chișinau a aparut un meniu mai variat și mai sanatos pentru copii. Aceasta rezulta din analiza comparativa a meniului unic pentru copiii din gradinițele din Chișinau, prezentata de primarul general al capitalei, Ion Ceban. ”Noul meniu este mai variat, corespunde virstei copilului,…

- Acestea ar putea fi ultimele zile in funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii, pentru albaiulianul Alin Ignat. In urma negocierilor la nivelul alianței de guvernare, funcția deținuta de Ignat va reveni unei alte formațiuni politice. In schimb, Alin Ignat nu va ramane fara un post la București,…

- Bogdan Mocanu este unul dintre tinerii care a cucerit showbiz-ul intr-un timp foarte scurt și asta pentru ca fanele l-au adorat din prima clipa, caci se lauda cu un trup tras parca prin inel. Insa, ce nu știe multa lume, deși mereu afișeaza un zambet molipsitor, el ascunde o situație deloc placuta.…