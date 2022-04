Stiri pe aceeasi tema

- Sedintele ordinare si extraordinare vor fi in data de 28 aprilie 2022, conform convocatorului Consiliul de Administratie al societatii Rompetrol Rafinare SA, cu sediul in Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta, avand in vedere solicitarea de completare a ordinii…

- Consiliul de Administrație al Gedeon Richter Romania SA Targu Mureș, in baza hotararii CA nr. 1/5 aprilie 2022, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor in data de 23 mai 2022, ora 9.00, la sedul societații din Targu Mureș, strada Cuza Voda nr. 99-105. Potrivit unui comunicat, in cazul in…

- Consiliul de Administratie al ARGUS S.A. intrunit in sedinta din 29.03.2022, avand in vedere convocatorul initial al A.G.O.A. ARGUS S.A. din data de 20 21.04.2022, ora 10.00, solicitarea SIF OLTENIA S.A., in calitate de actionar detinand 86,42 din capitalul social al Societatii, formulata prin adresa…

- Consiliul de Administratie al societatii THR Marea Neagra S.A. convoaca Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 29.04.2022 la prima convocare, respectiv 30.04.2022 la a doua convocare.ORDINE DE ZI:1.Alegerea secretariatului de sedinta format dintr o persoana, respectiv Costina Zaberca…

- Consiliul de Administratie al Societatii Neptun Olimp S.A. a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor in data de 28.04.2021, ora 12.00 la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:1. Alegerea administratorilor provizorii ai societatii Neptun Olimp SA:2. Stabilirea duratei mandatelor…

- Consiliul de Administratie al Societatii OIL TERMINAL S.A., intrunit in sedinta din data de 21.03.2022 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 27.04.2022, orele 11:00, in sala de sedinte de la sediul societatii, strada Caraiman, nr. 2, Constanta.Ordinea de zi a Adunarii Generale…

- Consiliul de Administrație al Mobex SA Targu Mureș convoaca Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor pentru data de 13 aprilie 2022, ora 11.00, la sediul din Targu Mureș, strada Caprioarei nr. 2, in noua cladire administrativa – sala de ședința, la care sunt indreptațiți sa particiipe și sa voteze…

- Consiliul de Administratie al S.C. B.T.T. PERLA COSTINESTIULUI S.A., convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor pentru data de 07.03.2022, ora 12.00 la sediul societatii situat in com.Costinesti, Constanta, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 18.02.2022 considerata…