Stiri pe aceeasi tema

- Abonamente lunare la Facebook și Instagram, pentru conținut fara reclame. Cat vor costa Meta intenționeaza sa introduca abonamente pentru utilizatorii din Europa, pentru utilizarea Facebook și Instagram fara reclame, in lunile urmatoare. Utilizatorii aplicațiilor vor avea opțiunea fie de a le folosi…

- Astazi, smartphone-ul este o necesitate pentru aproape toata lumea. Smartphone-urile ii ajuta pe utilizatori sa comunice intre ei și, de asemenea, ii țin ocupați facand lucruri precum navigarea pe site-uri web, jocuri, vizionarea de filme și chiar ascultarea de muzica la alegere. Atunci cand calatorește,…

- Meta Platforms are in vedere versiuni platite ale Facebook si Instagram care nu ar avea publicitate pentru utilizatorii din Uniunea Europeana, au spus trei persoane care cunosc planurile companiei, ca raspuns la controlul din partea autoritatilor de reglementare, relateaza New York Times, citat de News.ro.

- Cei care vor plati pentru abonamente Facebook si Instagram nu ar vedea reclame in aplicatii, au spus persoanele, care au vorbit sub conditia anonimatului, deoarece planurile sunt confidentiale. Acest lucru poate ajuta pe Meta sa evite preocuparile legate de confidentialitate si alte analize din partea…

- Vești proaste pentru utilizatorii Facebook și Instagram din Europa! Potrivit presei internaționale, Meta poate adauga o opțiune de abonament cu plata la Instagram și Facebook. Potrivit dezvaluirilor facute de mai multe persoane care au cunoștința de planurile companiei, cei care vor plati abonament…

- Grupuri din industria de știri din Canada au cerut marți autoritații de reglementare antitrust din țara sa investigheze decizia Meta Platforms (META.O) de a bloca știrile pe platformele sale din țara, acuzand compania mama a Facebook de abuz de poziție dominanta.

- Compania americana Meta, care detine retelele sociale online Facebook si Instagram, a inceput, marti, blocarea accesului la stiri pentru utilizatorii din Canada, informeaza dpa si AFP, preluata de Agerpres.

- Compania Meta, care detine Facebook, Instagram si WhatsApp, a anuntat ca va cere consimtamantul utilizatorilor din Uniunea Europeana inainte de a autoriza partajarea datelor lor in scopul publicitatii tintite pe retelele sale sociale.