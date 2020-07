Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a participat ieri la dezbaterea organizata de Presedintia Croata a Consiliului Uniunii Europene pe tema "Politica de Coeziune dupa izbucnirea COVID-19: un element fundamental al redresarii UE" unde a subliniat necesitatea mentinerii unui echilibru intre masurile…

- Școlile romanești nu sunt pregatite sa primeasca elevi in condiții de pandemie. Fac fața acum, cand in banci stau doar elevii din clasele a VIII-a și a XII-a. Insa distanțarea sociala nu va mai putea fi respectata din toamna, in noul an școlar, recunoaște ministrul Educației, Monica Anisie.

- Centrul Europe Direct Regiunea Centru din cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru va lanseaza o provocare si va invita sa participati la o competitie on-line in care puteti sa va exprimati ideile, sa propuneti proiecte sau sa transmiteti opinii si solutii pe trei teme importante pentru fiecare…

- "Crearea Biroului Procurorului Public European, care speram sa devina operational la sfarsitul lui 2020, este un pas important in aceasta directie, avand potentialul de a schimba complet paradigma in domeniul justitiei penale", scrie Kovesi. Aceasta si-a exprimat dorinta ca EPPO sa fie o institutie…

- Romanii care au apelat la facilitatea oferita de stat pentru amanarea ratelor se vor regasi la Biroul de Credit. Asta desi nici in ordonanta pentru amanarea ratelor, nici in normele de aplicare nu se mentioneaza nimic despre acest lucru. Astfel, raportarea creditelor inregistrate la Biroul de Credit…

- Romania ocupa locul 3 in Europa la numarul de amenzi aplicate pentru nerespectarea protecției datelor. In cei doi ani de cand Regulamentului General privind Protectia Datelor a devenit lege in Romania au fost aplicate 26 de sancțiuni, anunța Mediafax.Se implinesc 2 ani de cand Regulamentul…

- Intre copiii vedetei au aparut probleme inca de la inceput, in pofida faptului ca Simona a incercat sa o obisnuiasca pe Ana cu ideea ca va avea un fratior pe toata perioada sarcinii. Cand Simona a l-a adus pe Vlad acasa, Ana nu a fost deloc incantata. Citeste si Marea iubire a lui Nichita…