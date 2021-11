GCS: Sunt disponibile 9 paturi ATI pentru pacienţii COVID-19 Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, luni, ca in tara sunt disponibile, pentru pacientii cu COVID-19, noua paturi libere de ATI, din care trei in judetul Constanta si cate unul in Bucuresti si judetele Galati, Hunedoara, Suceava, Valcea si Vrancea. “In data de 15 noiembrie 2021, conform datelor existente in aplicatia alerte.ms, la nivel national exista 1.730 de paturi de ATI destinate pacientilor COVID-19. In Bucuresti sunt avizate de DSP 392 paturi de ATI pentru pacientii de COVID-19. De asemenea, la nivel national exista o rezerva operationala de 151 paturi ATI destinate pacientilor de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, luni, ca in tara sunt disponibile, pentru pacientii cu COVID-19, noua paturi libere de ATI, din care trei in judetul Constanta si cate unul in Bucuresti si judetele Galati, Hunedoara, Suceava, Valcea si Vrancea. In data de 15 noiembrie 2021, conform…

- Potrivit datelor existente in aplicatia alerte.ms, la nivel national exista 1.730 de paturi de ATI destinate pacientilor COVID 19.1.720 paturi ATI sunt ocupate la nivelul intregii tari.La acest moment, la nivel national, sunt disponibile 9 paturi libere de ATI, 1 in Bucuresti, 3 in judetul Constanta…

- In data de 15 noiembrie, la nivel național sunt disponibile 9 paturi libere de ATI: 1 in București, 3 in județul Constanta , 1 in județul Galați, 1 in județul Hunedoara, 1 in județul Suceava, 1 in județul Valcea, 1 in județul Vrancea, altele decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat miercuri ca, la nivel national, mai sunt libere doar cinci paturi la terapie intensiva pentru pacientii bolnavi de COVID-19, dintre care trei in Capitala, un pat in judetul Galati si unul in judetul Vrancea. Conform GCS, conform datelor existente in aplicatia…

- Conform GCS, conform datelor existente in aplicatia alerte.ms, miercuri, la nivel national, exista 1.374 de paturi de ATI destinate pacientilor COVID-19. De asemenea, 1.320 de paturi ATI sunt ocupate la nivelul intregii tari.In Bucuresti, sunt avizate de DSP 282 de paturi de ATI pentru pacientii de…

- ZERO paturi libere la ATI in județul Alba: DOAR CINCI locuri libere pe țara In acest moment, nu mai exista niciun pat ATI liber in județul Alba, din cauza exploziei cazurilor de COVID-19, așa cum a precizat directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, pentru ziarulunirea.ro Grupul de Comunicare Strategica…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat sambata, 25 septembrie, ca la nivel național sunt 12 de paturi de erapie Intensiva libere pentru pacienții infectați cu COVID. Capitala mai are trei paturi libere la ATI pentru pacientii bolnavi de coronavirus. GCS precizeaza ca, potrivit datelor din aplicația…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat marți, 21 septembrie, ca la nivel național mai sunt doar 16 paturi ATI libere pentru pacienții infectați cu COVID, pe langa cele destinate special persoanelor care prezinta anumite condiții medicale. Cele mai multe sunt in București, care are 6 paturi libere.…