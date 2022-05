Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 iunie, compania rusa Gazprom oprește livrarile de gaz catre compania daneza Orsted și Shell Energy Europe Limited, inmatriculata in Marea Britanie, in baza unui contract de furnizare catre Germania, din cauza refuzului de a plati gazul in ruble.

- Bulgaria si Polonia vor fi aprovizionate cu gaze naturale de catre vecinii lor din Uniunea Europeana, dupa ce Gazprom a anuntat ca a oprit complet livrarile de gaze naturale catre cele doua țari, pe motiv ca au refuzat plata in ruble.

- Grupul rus Gazprom urmeaza sa opreasxa - incepand de miercuri - livrarile de gaze naturale catre Polonia, anunta marti seara intr-un comunicat operatorul polonez in domenul gazelor naturale PGNiG, relateaza AFP. Marti, "la 26 aprilie 2022, Gazprom a informat PGNiG cu privire la intentia de a suspenda…

- Romania a achiziționat cantitați foarte mari de doze de vaccin anti-Covid. Cantitatea de vaccinuri depașește capacitatea de stocare, spune ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Acesta a spus ca dozele din luna ianuarie și februarie, aproximativ 6,5 milioane, au fost vandute in Germania și Ungaria,…

- Șeful MoldovaGaz, Vadim Ceban, da asigurari ca livrarea gazelor naturale se efectueaza fara abateri. Despre aceasta Ceban a declarat pe canalul sau de Telegram, transmite noi.md cu referire la stiri. ”Livrarile de gaz se efectueaza conform contractului cu Gazprom. Plațile pentru gazele naturale sint…

- Sanctiunile occidentale impuse Rusiei in urma invaziei in Ucraina a afectat legaturile comerciale ale Moscovei cu mare parte din statele mondiale, insa exista unele exceptii in ceea ce priveste petrolul si gazele naturale. Putin a semnat un ordin prin care plata livrarilor de gaze naturale catre ”tarile…

- Comisia Europeana a efectuat o inspectie surpriza la birourile din Germania ale companiei rusesti Gazprom, pe care o suspecteaza ca a provocat o majorare a pretului gazelor naturale in Europa prin de abuz de pozitie dominanta pe aceasta piata, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- Comisia – gardanul concurentei in Uniunea Europeana (UE) – nu a confirmat aceasta informatie, insa a recunoscut, intr-un comunicat, ca a efectuat inspectii impreuna cu autoritatea germana a concurentei, ”in sedii ale mai multor intreprinderi active in furnizarea, transportul si depozitarea gazelor naturale…