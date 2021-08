Stiri pe aceeasi tema

- SUA si Germania și-au asumat angajamentul, in cadrul acordului privind gazoductul Nord Stream 2, aplicarii de masuri pentru consolidarea independentei energetice a tarilor din Europa Centrala si de Est,...

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) din Republica Moldova anunța ca, pe 1 iulie 2021, in Monitorul Oficial al Republicii Moldova a fost publicata Metodologia de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere, aprobata prin Hotararea Consiliului de Administrație al…

- Acum, in funcție de sezon, importurile au ponderi cuprinse intre zero și pana la 30%, atunci cand exista consum industrial bun și afara temperaturile sunt foarte scazute. Dar producția interna e pe un traseu descendent de mai mulți ani și se va accentua, pentru ca zacamintele sunt mature. Importul va…

- In mai puțin de un deceniu, in lipsa gazelor din Marea Neagra, Romania va depinde de importuri pentru mai mult de jumatate din gazele consumate. Acum, in funcție de sezon, importurile au ponderi cuprinse intre zero și pana la 30%, atunci cand exista consum industrial bun și afara temperaturile sunt…

- Etapa a treia a programului Rabla pentru Electrocasnice demareaza vineri, ora 10:00, de cand vor putea fi generate vouchere pentru aparate de aer conditionat, uscatoare de rufe si aspiratoare. Aceasta etapa va dura pana in data de 1 iulie, ora 23:59, sau pana la epuizarea bugetului, care se…

- Potrivit Ministerului Mediului, incepand de la ora 10.00, se vor putea genera vouchere pentru urmatoarele tipuri de electrocasnice: televizoare, laptopuri si tablete. Etapa a doua a programului Rabla pentru electrocasnice se va desfasura pana in 18 iunie. Programul are anul acesta un buget de 75 de…

- Platforma DA este ferm convinsa ca „singura opțiune de modernizare pentru Republica Moldova este calea europeana, iar acest drum nu poate ocoli Romania”. „Aceasta este opțiunea credibila, onesta și sigura pentru cetațenii moldoveni”, a declarat Andrei Nastase, la intoarcerea dintr-o vizita de lucru…

- Bacauanii pot sa-și calculeze pierderile de caldura din locuința, folosind un nou instrument – Calculatorul de eficiența energetica. Facilitatea este pusa la dispoziție online in cadrul programului Romania Eficienta, derulat de Energy Policy Group. Acest instrument trebuie doar accesat pe http://calculator.romania-eficienta.ro/.…