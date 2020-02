Stiri pe aceeasi tema

- Craiova primește azi vizita campioanei CFR Cluj, pe care o poate egala in clasament in cazul unei victorii. Meciul e de la 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat de TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. Vezi AICI programul ultimei etapei din sezonul regulat Vezi AICI clasamentul din Liga 1…

- Academica Clinceni și Gaz Metan Mediaș se intalnesc astazi, de la ora 14:30, in cadrul etapei cu numarul 25 din Liga 1. Poartida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. Clasamentul Ligii 1 LIVE Programul etapei #25 liveTEXT de la…

- Pauza: Viitorul – Universitatea Craiova 1-1 min. 44: Viitorul a avut succes cu doua mingi lansate peste fundașii noștri, dar care nu au avut efect pe tabela de marcaj. min: 43: Rivaldinho a ratat de la 8 metri, la o faza la care alb-albaștrii au solicitat offside. min. 42: Pigliacelli a intervenit excelent…

- Liga 1 se reia in aceasta seara cu duelul dintre CS Universitatea Craiova și Gaz Metan Mediaș. Partida incepe la ora 20:00 și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. Corneliu Papura, inlocuitorul lui Victor Pițurca, a decis sa-l…

- Jucatorii Universitații Craiova au ajuns cu bine in Antalya și au demarat deja pregatirile. Primul antrenament a fost efectuat la lumina reflectoarelor. Alb-albaștrii vor asuda pe pamant turcesc pana pe 25 ianuarie. Lotul pe care va conta antrenorul Corneliu Papura ii cuprinde pe urmatorii jucatori:…

- Bogdan Argeș Vintila, 47 de ani, tehnicianul celor de la FCSB, a susținut azi conferința de presa premergatoare partidei cu Gaz Metan Mediaș de vineri. FCSB - Gaz Metan Mediaș se joaca vineri, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. ...

- Edi Iordanescu (41 de ani), antrenorul lui Gaz Metan Mediaș, se teme de meciul pe care il va juca joi in compania celor de la FCSB. FCSB - Gaz Metan e ultimul meci al etapei cu numarul 19, joi, de la ora 20:30. Va putea fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport…

- Poli Iași are 10 indisponibili și probleme cu banii inaintea partidei cu FCSB de marți seara. Sunt jucatori care n-au mai vazut un leu din octombrie Poli Iași - FCSB se joaca marți, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport. Poli are o multime…