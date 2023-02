Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministra Natalia Gavrilița a declarat in cadrul intilnirii cu vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, comisar UE pentru comerț, ca Republica Moldova este determinata sa realizeze un program ambițios de reforme in economie, ceea ce va contribui la dezvoltarea afacerilor, va crea…

- Poliția de Frontiera a Republicii Moldova anunța ca in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 41 463 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 22 319 traversari persoane.

- Doua dintre cele șase posturi de televiziune cu licența suspendata din Republica Moldova isi continua nestingherit activitatea. Acestea au mutat continutul editorial pe alte canale. NTV Moldova retransmite pe Exclusiv TV iar RTR Moldova a migrat pe Cinema1. Autoritatile stiu ce se intampla si susțin…

- De astazi intra in vigoare Acordul in domeniul securitații sociale dintre Republica Moldova și Republica Elena, semnat la Chișinau, pe 8 septembrie 2021, de catre ministrul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Marcel Spatari, și ministrul de Externe al Greciei, Nikos Dendias. Acordul…

- 12 spitale din Republica Moldova, raionale, municipale și republicane au recepționat generatoare electrice, care urmeaza sa asigure instituțiile medicale cu curent electric in situațiile de urgența. Donația, in valoare de peste 245 de mii de euro, care este acompaniata de suportul echipelor tehnice…

- Continuarea bombardamentelor masive ale Rusiei impotriva infrastructurii energetice a Ucrainei reprezinta un risc major la adresa securitatii Republicii Moldova. Potrivit directorului Serviciului de Informatii si Securitate, Alexandru Mustetea, efectul in lant al acestor atacuri va consta in noi deconectari…

- Situația din Republica Moldova a fost prezentata la Reuniunea de toamna a Adunarii Parlamentare a OSCE. Deputatul PAS, Igor Chiriac, a ținut un discurs in cadrul reuniunii, vorbind despre impactul razboiului din Ucraina asupra Republicii Moldova, criza energetica cu care se confrunta țara noastra, precum…

- Ministrul roman a vorbit, in cadrul unei conferinte de presa comune, despre importanta parcursului european al Republicii Moldova."Este foarte important sa contracaram efectele agresiunii ruse asupra acestui stat. Am discutat despre vulnerabilitatile in ceea ce priveste securitatea energetica a Republicii…