Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, adoptarea unei ordonante de urgenta care reglementeaza gestionarea deseurilor provenite din ambalaje. Aceasta a precizat ca actul normativ are ca scop cresterea ratei de reciclare.

- Guvernul a adoptat, marti, o ordonanta de urgenta pentru gestionarea deseurilor provenite din ambalaje, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu. "Este un act normativ in concordanta (...) cu reglementarile europene in domeniu, precum si cu obiectivele Planului national de gestiune a…

- Cateva zeci de elevi de gimnaziu, de diferite etnii, participa incepand de astazi, timp de o saptamana, la Tabara minoritaților etnice din Romania, organizata in localitatea covasneana Bicfalau, de catre Asociația multiculturala „Alteris”. Tabara a fost inițiata in urma cu 11 ani, de catre prof. dr.…

- Legea privind garantia pentru ambalaje este pe ultima suta de metri si speram ca vineri sau luni sa reusim sa o trimitem in avizare interministeriala, a declarat, marti, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, la finalul unui eveniment dedicat Zilei Mondiale a Mediului. „Legea este finalizata. Suntem…

- Camera de Comerț și Industrie (CCI) Covasna a anunțat vineri debutul unei noi serii de inscrieri pentru cursul de responsabil cu gestionarea deșeurilor, pe care il va organiza luna aceasta, la sediul sau din Sfantu Gheorghe. Cursul, organizat „in baza legii nr. 211/2011, privind regimul deseurilor”,…