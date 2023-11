Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii si Politia din Strasbourg se intrebau luni cu privire la posibilitatea caderii unui meteorit, in urma unei interventii la un vehicul in capota caruia au descoperit o gaura cu un diametru de 50 de centimetri, relateaza AFP.Pompieri au fost chemati luni dimineata sa intervina la o ”degajare…

- Grav accident auto, ieri seara, pe raza localitatii Oravita, din judetul Caras-Severin. O persoana a ramas incarcerata si alte doua au fost transportate la spital dupa impactul dintre un microbuz si o masina stationata. Apelul la 112 a venit la ora 21.13. Pompierii de la ISU Caras-Severin au intervenit…

- Nu de puține ori am auzit expresia bizoni in trafic, ceea ce se refera la acei șoferi care, fie merg dupa bunul plac, fie iși parcheaza mașina unde le pica lor bine. O astfel de sitație s-a intamplat recent, dar nu in Romania. Deci mai sunt și alții care au bizonii lor.

- Un șofer incepator a intrat intr-o masina parcata pe care a incolacit-o pe un stalp de electricitate, pe DN 58 B, in Bocșa, Caras Severin. Un autoturism s-a incolacit in jurul unui stalp de electricitate, dupa ce a fost lovit de o alta mașina, cu numere de Germania. Un tanar de 19 ani, din Berzovia,…

- Poliția din Hamburg a anunțat ca investigheaza o posibila luare de ostatici, dupa ce un barbat a intrat cu mașina in incinta aeroportului din oraș, impreuna cu un copil. Aeroportul a fost inchis pentru toate operațiunile de decolare și aterizare, la scurt timp dupa incident, sambata seara. Potrivit…

- „A existat o amenințare cu bomba in Strasbourg, #Franța. Situația pare sa fie confuza și ingrijoratoare. Autoritațile probabil gestioneaza situația” conform ChroniBuzz. O noua alerta cu bomba la Versailles!Palatul a fost evacuat și va ramane inchis toata ziua ca urmare a celor trei amenințari cu bomba…

- Un adolescent dat in urmarie internaționala de autoritațile judiciare din Germania a fost descoperit intr-o mașina din București. In noaptea de luni spre marți, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 20 Poliție au oprit un autoturism care circula pe o strada din Sectorul…