Presedintele executiv al PSD Giurgiu, Marian Mina, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca situatia provocata de criza de coronavirus este „scapata de sub control” in Romania, care arata in momentul de fata ca „un stat esuat”. „Noi consideram ca situatia este scapata total de sub control. Guvernul Orban a dus Romania pe fundul prapastiei, criza de coronavirus ne-a facut, din pacate pentru noi, sa fim ciumatii Europei. Sunt foarte multe tari care nu ne mai primesc, numarul infectiilor bubuie de la o zi la alta, institutiile statului, din pacate, au devenit adevarate focare de…