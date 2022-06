Gata cu înșelătoriile! Un serviciu nou este în România, cu peste 750.000 de mașini rulate de calitate la vânzare! Impactul pandemiei, lipsa resurselor și razboiul din Ucraina nu au cruțat piața mașinilor rulate. Au fost stabilite noi recorduri in ceea ce privește numarul de unitați vandute in reprezentanțele de mașini. Cererea crescuta de mașini second hand și oferta mai scazuta au avut, de asemenea, un impact asupra prețului acestora. Potrivit dealerilor, prețurile celor mai bine vandute vehicule au crescut cu 10 pana la 15 la suta de la an la an. Te gandești sa cumperi și tu o mașina second hand? Pe langa opțiunile tradiționale, te așteapta una noua. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

