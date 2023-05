Stiri pe aceeasi tema

- HARABABURA… Ziua oficiala a Independenței ramane, dupa 33 de ani de la caderea comunismului, un subiect de disputa politica intre liberali și social-democrați. Primii doresc sarbatorirea acestei zile in data de 10 mai, pe motiv ca in 10 Mai 1877, conducatorul statului roman de la acea vreme, principele…

- HARABABURA… Ziua oficiala a Independenței ramane, dupa 33 de ani de la caderea comunismului, un subiect de disputa politica intre liberali și social-democrați. Primii doresc sarbatorirea acestei zile in data de 10 mai, pe motiv ca in 10 Mai 1877, conducatorul statului roman de la acea vreme, principele…

- ULTIMA ORA… Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp, pe raza comunei Pușcași. Din primele informații a reieșit ca este vorba de o ciocnire intre trei autoturisme in care s-ar afla șase persoane. Martorii care au sunat dupa ajutor au rezultat cel puțin doua victime. La locul accidentului au plecat…

- UPDATE: DESCOPERIT… Nimeni nu-și explica ce s-a intamplat cu Costica Timofte, batranul de 72 de ani din Șerbotești disparut de mai bine de o zi, a fost gasit. Polițiștii l-au descoperit pe marginea DN24, in drum spre Iași, pe raza localitații Coropceni. Oamenii se intreaba acum ce a fost in mintea consateanului…

- Incep socotelile pentru alegerile locale de anul viitor. Acum se fac masuratorile pentru diverse personalitati care vor sa intre in competitie, cei de pe functii isi ascut cutitele si le scot pe masa, iar chibitii de pe margine pariaza. Noi, un soi de Oracol al Vaii Racovei, ne hazardam sa facem cateva…

- Adrian Copilul Minune al Barladului a preferat sa-si bage vulpea-n cotet, decat sa-l faca pe Boul Galben, ros. Vorba liberalilor din Barlad: „Boule ros, tu de la noi te-ai dus/ Si te-ai ridicat atat de sus,/ Crezand ca iti vom pupa picioarele/ Cum o fac acum haimanalele!” Si functia primita de vulpoi…

- ȘI MAI GENIAL… Andrei Jitca, tanarul de 22 de ani din municipiul Barlad, a compus recent inca un cantec dedicat primarului ”noroaielor” barladene, Dumitru Boroș. Primul sau cantec, despre care v-am spus ca a fost genial, compus in luna ianuarie in ritm hip-hop, a avut un succes rasunator printre barladeni.…

- O enigma a bagat partidul lui Uzatu in ceata. Cine-i butoneaza telefonul cand acesta este in direct la televiziunile cu patru urmaritori de la Vaslui? Mesajele par scrise intr-o grafie a unor scolari de la clasa zero, care nu au invatat inca semnele de punctuatie. Iata cateva dintre ele: „Televiziunea…