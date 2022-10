Stiri pe aceeasi tema

- FC Arges - FC Voluntari, meciul care deschide etapa a 14-a din campionatul Romaniei, este programat, vineri, 14 octombrie, de la ora 18:15, pe Stadionul „Nicolae Dobrin”, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.

- FC Argeș il considera netransferabil pe atacantul Arnold Garita (27 de ani), dorit de FCSB. In vara aceasta, piteștenii l-au blocat la fel pe Alexandru Ișfan (22), un atacant care a mai marcat un singur gol in doua luni și jumatate, dupa ce a aflat ca picasera tratativele cu FCSB și cu CS Universitatea…

- Mihai Stoica il contrazice pe Gigi Becali cu doar cateva ore inaintea partidei FCSB- Silkeborg, din grupele Europa Conference League. Patronul a pus ochii pe Arnold Garita de la FC Argeș și a anunțat ca vrea sa-l cumpere. Managerul general al echipei nu este la fel de incantat și nu crede ca trupa lui…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a confirmat informația publicata de GSP.ro, potrivit careia finanțatorul vicecampioanei vrea neaparat sa-l transfere pe Arnold Garita de la FC Argeș. Atacantul in varsta de 27 de ani nu exclude o venire la roș-albaștri. Garita e unul dintre cei mai in forma jucatori din Liga…

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a confirmat, azi, conform Gazeta Sporturilor, informația potrivit careia il vrea pe atacantul Arnold Garita de la FC Argeș la echipa sa. Atacantul de 27 de ani al piteștenilor e unul dintre cei mai in forma jucatori din Liga 1, ipostaza ce i-a atras atenția lui…

- FCSB este pe urmele lui Arnold Garita, așa cum GSP.ro a dezvaluit in exclusivitate, iar Gigi Becali a confirmat. Atacantul camerunez de 27 de ani e primul pe lista lui Gigi Becali pentru un transfer in iarna, dar jucatorul care a impresionat la FC Argeș va avea mult de lucru pentru a-i lua fața lui…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, a facut 12 mutari in perioada de vara, insa ardelenii vor sa mai aduca intariri și in iarna. Potrivit Ziare.com, CFR a pus ochii pe Tony Njike și Arnold Garita, doi dintre titularii lui Andrei Prepelița de la FC Argeș. Cei doi fotbaliști au sosit lunile trecute in Trivale…

- Dan Petrescu se afla tot mai aproape de o desparțire de CFR Cluj, o decizie in acest sens urmand a fi luata dupa meciul campioanei Romaniei cu FC Argeș (va avea loc in Trivale, luni, de la ora 20:30).