Garda Pretoriană la Lupa Capitolina din Constanța Funcționarii din Primaria Constanța s-au gandit, ca pe perioada estivala de varf, adica intre 1 iulie și 28 august, sa gaseasca o modalitate inedita de a promova cultura și turismul local. Așa ca, in aceasta perioada, va fi instituita de primarie o garda de onoare, zisa Garda Pretoriana, la statuia lupoaicei din oraș, adica la Lupa Capitolina. Intre orele 10:00 și 20:00, garda va pazi statuia și va fi formata din cate doi legionari romani, sub comanda unui centurion. Aceștia ar trebui sa fie, conform conceptului celor din administrația locala, oameni de cultura, istorici, profesori, scriitori,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

