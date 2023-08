“Garda de Mediu Constanta a sanctionat societatea de transport marfuri pe calea ferata, urmare a incidentului din data de 6 august. In jurul orelor 20:20, trenul compus din 36 de vagoane, incarcat cu uree in Portul Constanta, a fost franat de persoane necunoscute. Au fost actionate vanele de descarcare de la patru vagoane din care s-au scurs circa 25 tone uree pe sol, de-a lungul caii ferate, la intersectia cu strada Theodor Sperantia, in zona statiei de epurare Constanta Sud”, a transmis Garda de Mediu Constanta. Sursa citata a mentionat ca transportatorul, cu sediul in Cluj-Napoca, a fost amendat…