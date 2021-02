Stiri pe aceeasi tema

- RESITA – Suntem invadati de gunoaie, aruncate care incotro. Politistii locali au reusit sa surprinda asupra faptului un cetatean din Brebu venit la Kilometrul 7 pentru a lasa Resitei resturi de materiale de constructie, rezultate in urma unei demolari! Chiar daca autoritatile au tot aprobat reguli si…

- Una dintre bretelele de acces din zona nodului rutier al Autostrazii A10 Sebeș-Turda trece prin mijlocul unei gropi de gunoi.Deșeurile de la fosta groapa de gunoi, din perioada comunista, nu au mai fost ecologizate și acoperite de CNAIR.lui drum au ramas mormanele de gunoaie vechi.O vreme s-a vrut ecologizarea…

- O bretea din zona nodului rutier al Autostrazii A10 Sebeș-Turda trece prin mijlocul unei gropi de gunoi. Deșeurile ramase din fosta groapa de gunoi, din perioada comunista, nu au mai fost ecologizate și acoperite de CNAIR. Au fost indepartate doar de pe traseul bretelei autostrazii, iar de-o parte și…

- Circulația pe Lotul 1 al autostrazii A10 Sebeș - Turda a fost deschisa de curând, deși mai sunt multe lucrari ramase de finalizat, iar o bretea din zona nodului rutier Alba Iulia Sud trece prin mijlocul unei gropi de gunoi ce nu a fost eliberata. …

- O bretea din zona nodului rutier al Autostrazii A10 Sebeș-Turda trece prin mijlocul unei gropi de gunoi. Deșeurile ramase din fosta groapa de gunoi, din perioada comunista, nu au mai fost ecologizate și acoperite de CNAIR. Au fost indepartate doar de pe traseul bretelei autostrazii, iar de-o parte și…

- Primaria Municipiului Constanta aminteste faptul ca materialele provenite din constructii si desfiintari nu se depoziteaza la platformele de deseuri, ci trebuie depuse in amplasamentul din incinta Portului Constanta zona Poarta 9.Primaria Municipiului Constanta aminteste faptul ca materialele provenite…

- Garda de Mediu Bihor verifica in teren modul in care operatorii de salubritate colecteaza deseurile din localitatile care se afla in carantina din cauza ratei ridicate de infectare cu virusul SARS-CoV-2. Pentru a preveni raspandirea virusului, peste cinci tone de gunoi ridicate joi au fost compactate…

- Reprezentanții rețelei de monitorizare a mediului URADMonitor au postat pe pagina de Facebook ”Ce respir?” un rasuns la comentariile comisarului șef Gheorghe Calinoiu de la Garda de Mediu Dolj. Acesta a susținut in Gazeta de Sud ca nu are incredere in senzorul independent montat de URAD și nici macar…