- In perioada 2-5 iunie, Garda Apulum este invitata la Buzau pentru a participa la Buzau Fest. Din acest motiv, vineri 3 iunie 2022, la Alba Iulia nu va mai avea loc tradiționalul spectacol de reconstituire istorica antica. De precizat ca Garda Apulum, alcatuita din voluntari albaiulieni care dau viața…

- Astazi incepe seria evenimentelor din cadrul Buzau Fest și Zilele Chișinaului, organizate de Consiliul Județean. La ora 18:30, este programat spectacolul susținut de Orchestra Municipala de Camera „Camerata Chișinau” și trupa „Brio Sonores”. Spectacolul va avea loc in Sala Mare a Consiliului Județean. …

- LIVE VIDEO| Spectacol marca Garda Apulum de Ziua Copilului, in fața Porții IV din Cetatea Alba Carolina: Atmosfera antica a orașului Apulum, recreata cu ajutorul copiilor Garda Apulum a pregatit un spectacol special pentru copiii din orașul nostru astazi, 1 iunie, de Ziua Copilului. Astfel, de la ora…

- Teatrul Dramatic ‘Fani Tardini’ din Galati doneaza incasarile din bilete de la spectacolul ‘O repetitie moldoveneasca’ din 14 mai pentru sprijinirea artistilor din Ucraina, informeaza, vineri, secretarul PR al institutiei de cultura, Rodica Ajder. Potrivit sursei citate, Teatrul Dramatic ‘Fani Tardini’…

- Teatrul Național Targu Mureș anunța cu bucurie reluarea unui spectacol complex, cu partituri actoricești de exceptie: Ivanov de A.P. Cehov, in regia lui Claudiu Goga. Reprezentatia va avea loc miercuri, 11 mai, ora 19.00, la Sala Mare. Piesa lui A.P. Cehov spune povestea lui Nikolai Ivanov, un moșier…

- Teatrul National din Praga a anulat premiera planificata a operei "Cherevichki"/"Micii pantofiori" de Ceaikovski din cauza razboiului din Ucraina, a declarat marti purtatorul de cuvant al teatrului, relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Craiova se pregatește de zor pentru a sarbatori Ziua Olteniei. Manifestațiile au loc duminica, 20, și luni, 21 martie. Data sarbatorii, 21 martie, a fost aleasa in amintirea zilei in care, la 1821, Tudor Vladimirescu, conducatorul pandurilor, intra calare in București, pe Podul Calicilor. Și in acest…

