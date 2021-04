Gangele va fi ecologizat prin reciclarea florilor Asezate la mese simple din lemn, femei purtand masti faciale indeasa o pasta maronie in cilindre inguste, contribuind astfel la reciclarea milioanelor de tone de flori pe care credinciosii hidusi le arunca in Gange, relateaza Reuters. Acestea fac parte dintre cei circa 100 de angajati ai firmei Phool.co, administrata de Ankit Agarwal, care se ocupa cu indepartarea resturilor florale din portiunea situata in orasul Kanpur (nord), una dintre cele mai poluate ale acestui fluviu considerat sacru, scrie agerpres.ro. Indienii ofera de obicei flori atunci cand merg la temple in semn… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

