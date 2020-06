O vacanta intr-o capitala a lumii trebuie sa includa - pentru gurmanzi, dar nu numai - o vizita intr-o piata. Barcelona are Boqueria, Istanbulul are Bazarul de condimente, iar Bucurestiul are Piata Obor. Cu mult inainte de tarabele cu legume si fructe sau celebra terasa cu mici, aici era un targ de vite dar si un loc unde erau executati condamnatii la moarte.