Podul inaugurat de Putin care leaga Crimeea de Rusia prin stramtoarea Kerch, e in flacari. O parte din calea rutiera este afectata. Traficul e oprit. Potrivit informațiilor preliminare, un rezervor de combustibil a luat foc pe una dintre secțiunile podului din Crimeea", a relatat RIA citand un oficial local. In imaginile aparute pe rețelele de socializare se vede cum o parte a podului este in flacari.

