Stiri pe aceeasi tema

- Cele patru formații de juniori U 19 și U 17 focșanene – ale CSM 2007 și ale Liceului cu Program Sportiv au jucat, la finalul saptamanii trecute, pe teren propriu. Juniorii de la LPS, antrenați de profesorii Daniel Banica și Alin Samoila-Sava, au caștigat, pe stadionul de la Unirea, ambele intalniri…

- Celebrul maratonist de la Adjud, colonelul in rezerva Ilie Roșu, a alergat maratonul cu numarul 272 din cariera. S-a intamplat duminica, 9 octombrie, in cea de-a 15-a ediție a Maratonului Internațional București. ”Am alergat de 262 cu drapelul Romaniei, insumand peste 11.000 de km de alergare cu acesta…

- Duminica, 16 octombrie, de la ora 11:00, CSC Dumbraveni – CSM Adjud 1946 Superliga Vrancei are dupa patru etape in fruntea clasamentului, așa cum erau anticiparile, principalele favorite la titlul de campioana județeana, CSM Adjud 1946 și Victoria Gugești, cu cate 12 puncte. Și neinvinse. Tot neinvinse…

- Locuitorii din comuna Gugești reclama calitatea apei potabile furnizata de operatorul regional CUP Focșani in ultimele luni. Felicia Soare spune ca, in multe zile, apa care curge la robinet este „galbena, roșiatica”, cu zile in care culoarea este mai intensa. Au fost facute reclamații atat la CUP Focșani,…

- Scorul etapei a fost la Marașești: Prosport – CSM Adjud 1946, 1-10 Campionatul județean de fotbal a parcurs doua etape in care nu a fost loc de vreo surpriza, nici macar legata de dimensiunile unor scoruri. In etapa a doua, favoritele s-au impus cu lejeritate și anunța o rupere rapida a clasamentului.…

- Un copac a inceput sa creasca prin tencuiala unui apartament de la etajul patru al unui bloc din Adjud. Blocul 11 de pe strada Libertații este cunoscut in zona din cauza pericolului pe care il prezinta pentru trecatori. Oamenii care locuiesc aici spun ca le este frica sa circule din cauza bucaților…

- Un grup de elevi ai Școlii Gimnaziale „Alexandru Vlahuța” Gugești s-a intors dintr-o tabara de documentare, desfașurata pe parcursul a cinci zile, in perioada 8-12 august. Conform datelor furnizate de Anca Violeta Grecu, directorul unitații de invațamant din Gugești, intreaga activitate face parte dintr-un…