Inființata in anul 2017, Asociația Casa de Ajutor Reciproc INFRAȚIREA Buhuși I.F.N. și-a deschis un nou punct de lucru și in Focșani. Pana in momentul de fața, un numar de aproximativ 3.000 de membri i-au trecut pragul. Aceștia provin din toate mediile, fiind atat salariați, cat și pensionari, și au la dispoziție, prin consultanții noștri, […]