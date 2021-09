GALERIE FOTO: Baschet – CSM Focșani 2007 are lotul de Ligă Națională…

Luni, 6 septembrie, va incepe in Sala Polivalenta pregatirea pentru campionat și Cupa Romaniei Tarziu, foarte tarziu prin raportare la calendarul competițional 2021-2022, antrenorul Petruț Mihai a avut posibilitatea sa contureze lotul echipei de baschet de Liga Naționala a CSM Focșani 2007. Cupa Romaniei va avea primul tur la 24 septembrie, cand CSM […] Articolul GALERIE FOTO: Baschet – CSM Focșani 2007 are lotul de Liga Naționala conturat! apare prima data in Monitorul de Vrancea .