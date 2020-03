Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Galati, Costel Fotea, a semnat contractul pentru aducerea la Galati a primului aparat medical (PCR Real Time) care depisteaza noul coronavirus. Echipamentul va fi montat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei”. “Facem toate eforturile posibile…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis, sambata seara, precizari despre decretarea starii de urgenta, afirmand ca vor fi avute in vedere doar acele masuri necesare in combaterea raspandirii noului coronavirus.”Avand in vedere enuntarea in spatiul public/mediul online a posibilelor masuri…

- Din nou, diferente majore intre politicienii si oamenii din administratia locala si judeteana. In timp ce unii se plimba pe bani publici (vezi aici excursia pregatita de Primaria Ploiesti la Lisabona), altii investesc in siguranta pacientilor. Bogdan Toader a anuntat ca va achizitiona un aparat…

- Instituția Prefectului județului Galați, acolo unde a fost depistat cel de-al 13-lea roman infectat cu noul coronavirus, a anunțat ca, duminica, erau internate trei persoane in legatura cu epidemia de COVID-19...

- Direcția de Sanatate Publica Suceava a demarat procedurile pentru dotarea cu un aparat Real Time PCR, in vederea creșterii capacitații de testare pentru coronavirus, care in acest moment este realizata in 6 centre - București, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Constanța și Craiova. Duminica, directorul…

- Anuntul a fost facut luni, 2 martie 2020, de Costel Fotea, presedintele Consiliului Judetean Galati, insitutia care finanteaza investitia. Acesta a precizat ca nu a decis inca daca il va lua in comodat (adica imediat) sau il va cumpara (procedura mai indelungata din cauza licitatiei).

- Spitalul Clinic de Urgența „Sf.Apostol Andrei” din Galați va avea aparat pentru depistarea coronavirusului și va deveni singura unitate medicala din sud-estul țarii care va putea face teste pentru identificarea virusului.

- Lucrarile vor fi executate de o asociere de trei firme si vizeaza extinderea si dotarea ambulatoriului de specialitate al amintitului spital. Finantarea este asigurata din fonduri europene, iar totul va fi gata in vara lui 2022.