- „Operațiunea” Boboteaza incepe imediat dupa Revelion, la malul marii. Zeci de voluntari au etichetat 150.000 de PET-uri care in cursul zilei de joi, 5 ianuarie, sunt umplute de aghiasma mare.

- In fiecare an, locuitorii orasului Galați pastreaza traditia modelarii crucii de gheata pentru Boboteaza. Daca in trecut, crucea era realizata direct din gheata care se forma pe Dunare, in ultimii ani din cauza temperaturilor ridicate, ea este realizata intr-un depozit frigorific.

- Limba de pamant formata in mijlocul Dunarii la Galați a fost acoperita de apa. In alți ani, nivelul fluviului creștea mai rapid iar insula disparea inca din toamna. Seceta din acest an a facut ca insula de pe Dunare sa reziste pana aproape de Craciun. Mai mult, in ciuda temperaturilor scazute, avea…

- Insula din mijlocul Dunarii, din dreptul orașului Galați, este tot mai vizibila. Formata din cauza scaderii abrupte a debitului Dunarii, pe fondul secetei, limba de nisip s-a permanentizat, in aceste zile avand o culoare verde aprins, in ciuda temperaturilor scazute

Peștele din Dunare poate fi mai periculos decat pestele marin, din cauza acumularii de metale grele, susțin cercetatorii Universitații „Dunarii de Jos" din Galați. Medicii susțin ca aceste metale pot provoca probleme neurologice, oncologice și intoxicații grave.

Un baietel de sase ani din Galati a fost salvat din apele Dunarii in zona Trecere Bac din localitate, dupa ce a cazut intre un bac care abia plecase de la cheu si un ponton. Evenimentul a avut loc duminica la trecerea bac dintre Galati si comuna tulceana I.C. Bratianu. Potrivit unor martori, copilul…

