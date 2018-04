Directorul Companiei Nationale Administratia Porturilor Dunarii Maritime (CNAPDM), Luigi Marius Ciubrei, retinut miercuri de procurorii DNA, dupa ce ar fi primita mita de la patru persoane pentru a le angaja in cadrul companiei, va fi plasat in arest la domiciliu, potrivit deciziei magistratilor de la Tribunalul Galati.



Marius Luigi Ciubrei a fost retinut pentru 24 de ore de procurorii DNA Galati, pentru patru infractiuni de luare de mita, potrivit unui comunicat al DNA transmis miercuri AGERPRES. In acelasi dosar a fost retinut si un marinar din cadrul CNAPDM, Constantin Tarau,…