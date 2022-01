Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Galati a condamnat la un an de inchisoare cu executare un barbat din oras care in urma cu trei ani a omorat cainele unui vecin, in urma unei altercatii intre cele doua persoane, informeaza Agerpres. Decizia este definitiva.Patrupedul a fost omorat cu un cutit, in scara unui bloc, in timp…

- Un barbat din Galați a fost condamnat la un an de inchisoare cu executare pentru ca in urma cu trei ani a omorat cainele unui vecin. Animalul a fost omorat cu un cuțit in timpul unui conflict intre cei doi barbați, anunța Mediafax. Decizia aparține Curții de Apel Galați, este definitiva și…

- Un barbat din Galati a fost condamnat la inchisoare cu executare, dupa ce a omorat cainele vecinului sau, care sarise sa isi apere stapanul.Judecatorii au decis ca barbatul sa fie condamnat la un an de inchisoare cu executare, dupa ce a injunghiat mortal un caine din rasa Amstaff in timpul unui conflict…

- Un galațean a fost condamnat la un an de inchisoare cu executare pentru ca in urma cu trei ani a omorat un caine al unui vecin. Animalul a fost omorat cu un cuțit in timpul unui conflict intre cei doi barbați. Decizia aparține Curții de Apel Galați, este definitiva și a fost anunțata pe 17 ianuarie,…

- Un tanar de 23 de ani din Adjud va executa o pedeapsa cu inchisoare dupa ce a ajutat un amic, care furase un telefon mobil, sa amaneteze device-ul. Adjudeanul a fost trimis in judecata pentru tainuire, deoarece procurorii au reținut ca știa modul in care fusese obținut telefonul pe care il amanetase,…

- Curtea de Apel Bucuresti l a condamnat pe fostul senator, Dan Sova, la patru ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in dosarul "CET Govoraldquo;. Totodata, fostul director al CET Govora Mihai Balan a primit trei ani de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu. Despre dosarul…

- Fostul senator Dan Sova a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la patru inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in dosarul “CET Govora”. De asemenea, fostul director al CET Govora Mihai Balan a primit trei ani de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu. Este vorba despre…

- Fostul ministru al Transporturilor Dan Șova a fost condamnat miercuri la patru ani de inchisoare pentru corupție, in dosarul CET Govora. Decizia Curții de apel București nu este definitiva și poate fi contestata.