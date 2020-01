Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul La Cumbre, de pe insula nelocuita Fernandina, parte a Insulelor Galapagos, administrate de catre Ecuador, a intrat in eruptie si arunca in atmosfera lava, au anuntat duminica autoritatile ecuadoriene, citate de AFP. „Vulcanul La Cumbre a intrat in eruptie in aceasta seara”, a anuntat Parcul…

- Un grup de parlamentari din Prahova cere finanțarea lucrarilor de reabilitare a DJ 102I, intre Valea Doftanei și limita cu județul Brașov. Aceștia argumenteaza ca șoseaua ar fi o alternativa la DN 1 și ar ajuta la descongestionarea drumului național care trece pe Valea Prahovei și care este supraagomerat.…

- Politisti din cadrul Serviciului Rutier Dolj au actionat pentru prevenirea accidentelor rutiere cauzate de nerespectarea regimului legal de viteza, de efectuarea depașirilor neregulamentare sau de conducerea autovehiculelor sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive.In urma abaterilor…

- # Primarul Cornel Ionica: „Este un obiectiv care trebuia deschis mai din timp” A fost reabilitata Piața Gavana.Valoarea proiectului a fost de 3.860.624 + TVA. Piața va avea 150 de mese pentru comercializarea legumelor și fructelor. In cadrul pieței vor funcționa magazine de alimentație publica, paine,…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral organizeaza o licitatie pentru atribuirea unui contract aferent furnizarii unei motopompe de mare capacitate pentru interventii la inundatii. Valoarea estimata este de 448.739 de lei, iar termenul limita pentru depunerea ofertelor este 15 ianuarie 2020.…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral a semnat cu societatea EPMC Consulting SRL din Cluj Napoca, care si a adjudecat contractul "Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului Reducerea eroziunii costiere faza II 2014 2020 . Valoarea contractului este de 22.701.560…

- Intervenție a pompierilor la Ștorobaneasa, dupa ce un copil nesupravegheat a dat foc casei in Eveniment / on 13/12/2019 at 10:17 / Un copil de numai 4 ani, dintr-o familie din Ștorobaneasa, lasat nesupravegheat pentru o scurta perioada de timp, s-a jucat cu focul, provocand un incendiu. Copilul a…

- O eruptie vulcanica submarina care s-a produs in Arhipelagul Tonga a dus la scufundarea unei insule si la crearea alteia de trei ori mai mare decat aceasta, potrivit unui raport al unor geologi ce a fost prezentat joi, informeaza AFP. Denumita Lateiki, noua insula are o lungime de 400…