Gala Sportului Nemţean – evenimentul sportiv al anului Gala Sportului Nemtean 2022, eveniment in care vor fi premiati sportivii care au obtinut premii la campionatele mondiale si internationale desfasurate in acest an si tehnicienii acestora, va avea loc joi, 15 decembrie, in Sala Calistrat Hogas a Consiliului Judetean (CJ) Neamt. Evenimentul este organizat de Directia Judeteana de Sport Neamt in parteneriat cu Consiliul Județean Neamt si Primaria Piatra-Neamt. In deschiderea festivitații de premiere, Ansamblul folcloric “Floricica de la munte” al Centrului pentru Cultura si Arte “Carmen Saeculare” va oferi un spectacol de datini si obiceiuri de… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

