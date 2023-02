Harry Styles a castigat toate premiile la cele patru categorii la care a fost nominalizat la gala Brit Awards, care a avut loc sambata, la Londra. Muzicianul in varsta de 29 de ani a castigat premiile la categoriile "cea mai buna melodie" - pentru "As It Was", care a ramas in top 10 saptamani pe locul 1, "cel mai bun album" ("Harry’s House"), "cel mai bun act pop/R&B" si controversatul premiu pentru "cel mai bun artist", anunța news.ro.

