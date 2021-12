Stiri pe aceeasi tema

- Fara familii, unii complet izolați din cauza bolii, seniorii Romaniei se simt mai singuri ca niciodata. Pandemia "i-a condamnat" la o viața dusa intre patru pereți. Efectele izolarii inseamna boala și neputința.

- Asociația „Așezamantul Social Sfantu Nicolae” al Catedralei Ortodoxe Sfantu Gheorghe a derulat și in acest an, in perioada 15 martie-15 noiembrie, cele trei proiecte despre care putem afirma ca au intrat, deja, in tradiție, și-anume „Atelierul de pictura pe sticla”, „Sa cantam impreuna” și „Sa impletim…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, un mesaj la Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2021, in care evidentiaza ca doreste sa vada o analiza „onesta” a modului in care s-au derulat in acest an scolar concursurile pentru ocuparea functiilor de directori in unitatile de invatamant. Gala…

- Un loc de munca pentru viitorul tau! Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a inceput recrutarea pentru cele 1.400 de locuri vacante de soldați profesioniști. Daca ai o condiție fizica foarte buna și nu ți-e frica de intuneric și nici de inalțime, ai toate șansele sa te numeri printre cei…

- Cea de-a 11-a ediție a World Clean Up Day, Ziua Internaționala a Curațeniei de pe 18.09.2021, a fost marcata la Depozitul Ecologic Mavrodin din Teleorman prin preluarea și tratarea gratuita a deșeurilor solide nepericuloase. „ Eco Sud s-a alaturat campaniei Let’s Do It, Romania! inca de la debutul acesteia,…

- Sacrificiul impune respect! La inițiativa Asociației „Fiii comunei Obilești”, in data de 27 octombrie 2021, Consiliul Local Tataranu a acordat titlul de „Cetațean de Onoare al comunei Tataranu” veteranilor de razboi Sebe Gheorghe si Marin Ion, ajunși la venerabila varsta de 98 de ani. Alaturi de membrii…

- Cele doua proiecte de hotarare care-i vizeaza pe Daniel Cașlariu de la Asociația Grup Civic și Vlad Placinta, președintele Asociației „Salveaza o inima”, au fost supuse dezbaterii in ședința ordinara din 30 septembrie 2021.

- Centrul Vocațional Maressia Education este un proiect nou, lansat in Vanatori,adresat parinților care vor sa le ofere copiilor o dezvoltare construita in timp pe prinicipii ce imbina armonios echilibrul emoțional, sportul și disciplina. Am stat de vorba cu Alina Marica, președintele Asociației „Viitor…