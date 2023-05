Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a șasea a play-off-ului a adus schimbarea de lider, in seria secunda a Ligii a 3-a. Metalul, in forma dupa victoria de sambata, in fața celor de la Ramnic, a trecut in deplasare de Aerostar. A fost 2 la 1 pentru trupa lui Vali Stan, golurile buzoienilor fiind marcate de Manaila și Arnautu. Pe…

- Etapa a 4-a a Campionatului Mondial de motociclism viteza s-a desfașurat duminica, 30 aprilie, pe circuitul „Angel Nieto" din Jerez, unde sunt programate cursele pentru Marele Premiu al Spaniei. Cursa de categorie Moto3 a revenit pilotului spaniol Ivan Ortola, pe KTM; intrecerea rezervata clasei Moto2…

- Etapa a 5-a din play-off-ul SuperLigii de fotbal a inceput vineri, 21 aprilie, cu meciul Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – Universitatea Craiova, incheiat cu victoria oaspeților, scor 2-1 (FOTO). Dupa o prima repriza… egala, craiovenii s-au instalat la carma jocului și au inscris de doua ori, prin Alexandru…

- Echipa Clubului Sportiv Universitar din Suceava a caștigat clar, cu 43-35, meciul din deplasare, cu CSM Oradea, contand pentru etapa a XXV-a a Ligii Zimbrilor, penultima. „Universitarii" și-au creat un avantaj consistent inca din prima repriza, ajungand sa conduca la pauza cu 21-16. Cel ...

- Quique Setien (64 de ani), antrenorul celor de la Villarreal, l-a imitat pe Carlo Ancelotti (63 de ani), tehnicianul lui Real Madrid, in urma victoriei obținute sambata seara de „submarinul galben”, scor 3-2, pe terenul campioanei Spaniei, in runda cu numarul 28 din La Liga. ...

- Capitanul echipei nationale de rugby a Romaniei, Mihai Macovei, a declarat, dupa victoria cu Spania din finala mica a Rugby Europe Championship 2023, scor 31-25, ca el si colegii sai au fost "masochisti" deoarece au oferit cadou adversarilor 21 de puncte in acest meci, potrivit Agerpres.."Cred ca…

- Sambata și duminica au avut loc jocurile contand pentru etapa a 19-a din Liga A Prahova, derbiul etapei fiind, clar, meciul de pe sinteticul de la Campina, unde s-au intalnit doua echipe ”de podium”, gazdele de la CS Campina reușind sa depașeasca pe Petrolul 95, scor 1-0 (reușita decisiva i-a aparținut…

- Fotbalistul echipei Korona Kielce, Ronaldo Deaconu, a marcat unicul gol al partidei de pe teren propriu cu Lechia Gdansk, castigata cu scorul de 1-0, in etapa a 21-a a campionatului Poloniei, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…