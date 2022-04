Stiri pe aceeasi tema

- Ducele și ducesa de Sussex au sosit la Jocurile Invictus din Olanda. Este pentru prima data cand prințul Harry și Meghan Markle apar impreuna in Europa in public. Cei doi s-au retras ca membri ai familiei regale de rang inalt in 2020. Au vizitat Castelul Windsor pentru a o vedea pe monarh in drumul…

- Momsi este prima aplicație disponibila in Romania, Ucraina și toate țarile vecine Ucrainei, ca sa fie de folos mamelor refugiate. Aplicația este gratuita, nu conține reclame și este disponibila in Romania, Polonia, Ucraina, Ungaria, Slovacia și Republica Moldova. Ionuț Țurlea este creatorul aplicației.…

- Meghan Markle reia producția cu Spotify pentru primul ei serial de tip podcast. Serialul urmeaza sa fie lansat in aceasta vara, potrivit unui purtator de cuvant al fundației Archewell. Fosta ducesa va realiza podcasturi pentru platforma Spotify, cu care a semnat in urma cu mai bine de un an și... The…

- Colonelul Igor Korotchenko, fost ofițer senior al Statului Major General, face dezvaluiri șocante despre planurile lui Vladimir Putin. Potrivit acestuia, președintele rus iși dorește sa atace țarile baltice. Ce informații au fost oferite despre modul in care liderul de la Kremlin ar acționa.

- Fosta presedinta a Lituaniei, Dalia Grybauskaite, critica NATO și UE pentru modul in care au gestionat razboiul din Ucraina. Grybauskaite a facut aceste precizari pe pagina ei de Facebook. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rusia avertizeaza țarile care ajuta Ucraina cu arme: „Vor fi responsabili pentru consecințele acestor acțiuni” Rusia avertizeaza țarile care ajuta Ucraina cu arme: „Vor fi responsabili pentru consecințele acestor acțiuni” Intr-o declarație facuta in cursul zilei de luni, 28 februarie, Serghei Lavrov,…

- Noile dezvaluiri despre relația dintre Meghan Markle și Prințul Harry au aparut in cartea scrisa de istoricul regal Robert Lacey. Acesta și-a actualizat cartea „Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult”, și recunoaște ca a fost surprins de poveștile pe care le-a…