- Judecatoria Gaesti a dispus, sambata, control judiciar pentru 60 de zile pentru medicul de familie din Dambovita cercetat ca a eliberat adeverințe de vaccinare false pentru mai mulți fotbaliști de la clubul de fotbal FC Pucioasa, din liga a treia, potrivit Agerpres . Instanta a mai decis in acest caz…

