- Elena Udrea a declarat marți, la Antena 3, dupa publicarea motivarii deciziei de condamnare a sa la 8 ani de inchisoare cu executare, ca o va da in judecata pe judecatoarea Claudia Jderu, de la Curtea de Apel București, care a pronunțat sentința. Udrea a spus ca motivarea este „absurda” și ca judecatoarea…

- „Pentru mine a fost un șoc. M-am intorsc in țara cu convingerea ca ceva s-a schimbat in Justiție și ca poți sa te aperi, ceea ce eu nu am facut in dosarul Gala Bute. Ca poti sa te aperi, sa aduci probe și sa demonstrezi ca acuzațiile procurorilor doamnei Kovesi sunt nelegale, nedovedite. Am probat in…

- Marian Zlotea, politicianul care a fugit in Italia, se afla in custodia autoritaților italiene, dupa ce s-a predat marți seara. El primise o condamnare definitiva la 8 ani și 6 luni de detenție, informeaza digi24 . Avocatul acestuia a mers la Curtea de Apel din Bologna si ar fi oferit informații despre…

- Marian Zlotea, fost europarlamentar PDL și fost șef al ANSVSA, condamnat de Curtea de Apel București la 8 ani și jumatate de inchisoare intr-un dosar de corupție și fugit din țara, s-a predat autoritaților italiene și este in custodia carabinierilor, au declarat pentru G4Media.ro surse oficiale. …

- Patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, condamnat definitiv joi la 5 ani de inchisoare cu executare, a fost dat in urmarire nationala de Politia Romana. Politistii nu l-au gasit la domiciliu, joi seara, pe Ioan Niculae, condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare, astfel incat omul de afaceri…

- Informațiile de astazi vin ca o lovitura pentru postul Antena 3. Laura Codruta Kovesi caștiga procesul impotriva Antena 3 in 2015 și 2018. In decizia data la momentul 2015 a solicitat despagubiri de 250.000 lei. Solicitarea era pentru acuzații false impotriva ei formulate de mai mulți jurnaliști ai…

- Curtea de Apel București l-a condamnat, vineri, la 4 ani și 4 luni de inchisoare cu executare pe primarul orașului Bragadiru (Ilfov), liberalul Vasile Cimpoeru, aflat la al patrulea mandat de edil, potrivit Antena 3. El a fost condamnat in legatura cu eliberarea unor certificate de urbanism.…