- Artista revine in atenția fanilor sai dupa o perioada aglomerata cu o noua surpriza muzicala. Cristina Vasiu a revenit și a lansat impreuna cu Sprint Music videoclipul piesei “Iubirea noastra” intr-o perioada in care ii merge foarte bine in plan sentimental. Dupa ce a participat la “X Factor” și la…

- Luna mai ne aduce o noua colaborare speciala muzicala care de aceasta data vine de la trupa Bere Gratis impreuna cu Theo Rose pentru piesa “Ziua ta”. Piesa este una cu totul inedita care a fost compusa de Mihai Munteanu, cel care a facut muzica și Mihail Georgescu, responsabil cu textul melodiei lansata…

- Revenire in forța pentru Jenni la jumatate de an de la debut. Artista a lansat impreuna cu Balkanika Records piesa “Prietena mea”. Videoclipul a necesitat o adevarata desfașurare de forțe, caci pare mai degraba un film de scurt metraj, in rolul principal fiind distribuita chiar solista. Viața tinerei…

- Dupa ce a intrat in marea familie muzicala Sprint Music și a lansat melodii precum “Ena Ena” și “Greșeala mea” iata ca fermecatoara Codruța Filip se intoarce cu o noua piesa de efect, in stilul ei obișnuit. Melodia se numește “Cafeaua cu Sare”, deja a filmat videoclip la ea iar solista spune ca a fost…

- Sunt zodii care au noroc in dragoste mai mult decat altele. Anumiți nativi sunt favorizați pe parte sentimentala, dar asta nu inseamna ca toți știu sa profite de norocul de care au parte. Iata ce zodii stiu sa se bucure de șansa lor, dar și ce zodii dau cu piciorul oportunitaților aparute!

- Dupa colaborarea cu Edward Sanda pentru “Dependent”, iata ca Cortes lucreaza din nou cu el, caci solistul s-a ocupat la noua melodie, “Independent”, de producția muzicala, iar videoclipul, pe care va invitam sa-l vedeți in continuare, a fost regizat de Silviu Mandroc. O intreaga echipa de profesioniști…

- Proiectul Tamiga & 2Bad revine și lanseaza, impreuna cu Sprint Music, videoclipul piesei “Sunset With Me”, care te duce cu gandul la mare, la soare și la vacanța pe care o așteptam cu toții. Cum duo-ul are mare succes peste hotare și de data aceasta echipa vrea sa ia cu asalt topurile muzicale. Doi…

- De la un an la altul, ASUS creeaza noi modele Zenbook mai ușoare și mai rapide care inglobeaza funcții inovatoare ce ajuta utilizatorul. Și in modelul ASUS Zenbook 14X OLED (UX5401) se regasesc liniile de design Zenbook, ușor de recunoscut intr-un corp de doar 15.9 mm grosime și 1.4 kg greutate.