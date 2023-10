Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Ruse (25 de ani, #188 WTA) o infrunta astazi pe nemțoaica Tamara Korptasch (28 de ani #105 WTA), in finala turneului Transylvania Open. Ruse a facut o saptamana de excepție la Cluj și va lupta pentru cel de-al doilea trofeu al carierei. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Pro Arena.…

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse s-a calificat in finala turneului Transylvania Open (WTA 250), gazduit de BT Arena din Cluj-Napoca si dotat cu premii totale de 259.303 dolari, sambata, dupa ce a invins-o pe spaniola Rebeka Masarova, a patra favorita, cu 6-1, 6-4.

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului Transylvania Open de la Cluj-Napoca, dupa ce a invins-o in sferturile de finala, 6-1, 0-6, 6-1, pe columbianca Emiliana Arango. Pentru un loc in finala, Ruse va juca, sambata, impotriva spaniolei Rebeka Masarova.…

- Ana Bogdan, locul 73 WTA si cap de serie numarul 5, a fost eliminata, vineri, in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 250 Transylvania Open, de la Cluj-Napoca.Bogdan a fost invinsa de Rebeka Masarova (Spania, 67 WTA si favorita 4), scor 3-6, 7-6 (4), 6-3, in doua ore si 38 de minute,…