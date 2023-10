Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Prisacariu se numara printre vedetele din Romania care nu se tem sa-și arate frumusețea naturala. Recent, soția lui Dani Oțil s-a fotografiat la primele ore ale dimineții, alaturi de Tiago, fiul sau.

- Gabriela și Dani Oțil s-au casatorit religios recent, iar apoi aceștia au pecat alaturi de baiețelul lor intr-o vacanța in Grecia. Intoarsa in țara, vedeta a vorbit desre cel mai frumos eveniment din viața ei.Gabriela Prisacariu, care are o cariera stralucita in modelling, a fost prezenta la un eveniment…

- In weekend-ul care tocmai a trecut a fost o zi extrem de speciala și minunata pentru Gabriela și Dani Oțil și asta pentru ca cei doi soți și-au unir destinele in fața lui Dumnezeu. Acum, vedeta a facut primele declarații despre nunta. Iata ce a spus soția prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu s-au casatorit religios duminica, 30 iulie, iar evenimentul a fost unul extrem de emoționant. Imagini spectaculoase de la nunta prezentatorului de la Antena 1.Pe 30 iulie, Dani Oțil și Gabriela Prisacariu și-au unit destinele și in fața lui Dumnezeu. Ceremonia a fost…

- Soția lui Dani Oțil le-a dezvaluit urmaritorilor ca nunta se apropie cu pași repezi și, astfel ca, pregatirile sunt in toi. Cu toate acestea, matinalul de la Neatza cu Razvan și Dani a pus-o pe partenera sa intr-o situație dificila. Iata despre ce este vorba!