- Un profesor s-a plans de elevii pe care i-a avut de supravegheat in timpul primei zile de bacalaureat. „A fost prima zi de examen la bacalaureat. Ca un bun samaritean, am decis sa onorez cu prezenta mea nevoia de asistenta intr-un centru de examen. La un liceu tehnologic. Toate bune si frumoase pana…

- Ministerul Apararii le-a recomandat guvernatorilor regiunilor rusesti cu cei mai multi soldati cazuti in Ucraina sa nu mai publice necrologuri, a transmis marti publicatia Verstka, fondata de jurnalisti independenti, transmite EFE, potrivit Agerpres.Potrivit acestei surse, guvernatorii din Buriatia,…

- Miercuri, Gabriela Firea, Ministrul Familiei, a afirmat pe pagina sa de Facebook ca nicio persoana nu va fi autorizata sa ia copiii romanilor sau sa-i introduca in baze de date cu intenția de a-i parasi țara. Ea a explicat ca aceste afirmații reprezinta o forma de manipulare care poate perturba societatea…

- Liderul PSD a declarat ca a depus amendamente care vor schimba definitiv modul in care vor fi alcatuite listele de candidați la toate alegerile politice. ”Am semnat, astazi, de Ziua Europei, alaturi de toate doamnele deputat si senator din PSD amendamentele prin care devine obligatoriu ca, la toate…

- S-a lansat ICI D|SERVICES - un spatiu in care institutiile publice pot propune modele pe care sa le promovezeInstitutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti a lansat, miercuri, in cadrul Critical Infrastructure Protection Forum, prima platforma institutionala europeana…

- Jack Teixeira, soldatul din cadrul Garzii Nationale Aeriene a SUA acuzat de scurgeri de documente clasificate catre un grup restrans de gameri, postase informatii sensibile cu cateva luni mai devreme decat se stia anterior si catre un grup de chat mult mai mare, a relatat vineri The New York Times,…

- Scenariile conspiraționiste vehiculate pe rețelele de socializare au creat o adevarat isterie in spațiul virtual, iar numarul cautarilor dupa denumirea proiectului de lege au explodat in ultimele zile. Printre temerile invocate de aceste scenarii sunt acelea ca s-ar urmari "extragerea" copiilor din…

- Consilierul de stat Madalina Turza afirma intr-o postare pe Facebook ca salariile marii mase a bugetarilor nu sunt mari, iar problema este alta, oameni care de abia articuleaza limba romana, capusarea sistemului public cu oameni care nu au ce sa caute pe functii publice de specialisti. Ea precizeaza…