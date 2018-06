Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a fost huiduita pe Arena Nationala, la evenimentul in cadrul caruia Simona Halep a prezentat trofeul de la Roland Garros. Ulterior, primarul general al Capitalei le-a dat o replica pe Facebook celor care au huiduit-o, punand intreaga actiune in seama "aparatului sorosist de propaganda".…

- Aproximativ 20.000 de oameni au intampinat-o pe Simona Halep pe Arena, unde aceasta a venit sa isi prezinte trofeul castigat la Roland Garros. Printre fanii veniți sa o aclame in momentul in care a prezentat trofeul de la Roland Garros s-a numarat și un tanar mai indrazneț, care a cerut-o in casatorie…

- Primarul General, Gabriela Firea, a spus, dupa ce a fost huiduita luni seara pe Arena Nationala la evenimentul dedicat Simonei Halep, ca inca de dimineata s-a incercat compromiterea actiunii de ceea ce numeste „aparatul sorosist”. „Nicio fapta buna nu ramane nepedepsita, spune o vorba…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, care a fost huiduita pe Național Arena, atunci cand a urcat alaturi de Simona Halep pe scena amenajata pe gazon, a postat pe contul sau de Facebook un mesaj in care vorbește despre ”aparatul sorosist de propaganda” care a fi amplasat strategic oameni pe…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, afirm, dupa ce a fost huiduita pe Arena Nationala, la ceremonia de prezentare a trofeului primit de Simona Halep dupa victoria de la Roland Garros, ca de dimineata, “aparatul sorosist de propaganda” a demarat compromiterea evenimentului si ca seara, “echipe de cetateni…

- Simona Halep va prezenta trofeul de la Roland Garros, la Arena Nationala, luni, de la ora 20:00 . Deputatul Nicusor Dan scrie pe Facebook ca Gabriela Firea i-a refuzat cererea Simonei Halep de a prezenta trofeul intr-o piata din Bucuresti. De cealalta parte, Primaria neaga afirmatiile. Opozitia sustine…

- Primaria Capitalei dezminte acuzațiile aduse de Nicușor Dan și precizeaza ca nu s-a pus problema ca evenimentul dedicat Simonei Halep sa se desfașoare altundeva decat la Arena Naționala. Primaria Capitalei ii raspunde lui Nicușor Dan și precizeaza ca nu s-a pus problema ca evenimentul dedicat Simonei…

- Nicușor Dan afirma, intr-o postare pe Facebook, ca Primaria Capitalei a refuzat solicitarea Simonei Halep de a se intalni cu fanii intr-o piața din București. Pe de alta parte, spune liderul USR, Gabriela Firea s-a mobilizat exemplar pentru mitingul organizat de PSD. Intr-o postare pe Facebook, Nicușor…