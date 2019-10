Stiri pe aceeasi tema

- Intrebata despre afirmațiile lui Paul Stanescu privind investirea Cabinetului Orban, Gabriela Firea a raspuns ca orice țara are nevoie de un guvern stabil. „Categoric orice țara, inclusiv Romania are nevoie de un guvern, are nevoie de un guvern stabil. Romania a avut un guvern stabil și performant,…

- "Romania are nevoie de un guvern stabil. Romania a avut un guvern stabil și performant care a fost daramat nedrept de catre niște persoane, in frunte și cu președintele țarii. Mi-aș face mea culpa. Poate am facut lucruri bune, poate am și greșit... Daca aș vedea ca garnitura de miniștri prezentata…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Viorica Dancila, a declarat, luni, ca parlamentarii care vor participa la votul pentru investirea noului guvern vor fi exclusi din partid. Liderul social-democrat a afirmat, intr-o emisiune la Romania TV, ca decizia de excludere va fi luata fata de orice…

- "Ceea ce face domnul Orban este incalificabil. A reușit sa șocheze o țara intreaga cand a somat guvernul sa nu mareasca salariul minim și a amenințat ca daca o vom face va modifica hotararea de guvern. Oare cat poate sa ii urasca pe romani, daca o masura pe care oamenii o așteapta reprezinta un pericol…

- Premierul interimar Viorica Dancila a declarat ca este datoria presedintelui Klaus Iohannis sa gaseasca solutii pentru bugetul de stat pe anul viitor, in conditiile in care actualul Guvern este interimar si nu poate adopta un proiect de lege. Intrebata duminica de jurnalisti, cu prilejul unei vizite…

- Primarul general, Gabriela Firea, lider al PSD Bucuresti, a declarat luni, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al Partidului Social Democrat, ca membrii acestuia au votat in unanimitate pentru un guvern mai suplu."Toata lumea vrea restructurare: din 29 de ministere sa fie 20",…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, considera ca Executivul aflat în prezent la Palatul Victoria este unul legal, pentru ca a fost votat de o majoritate parlamentara în urma unor alegeri pe care PSD si ALDE le-au

- "Daca va fi sa fie o cadere a Guvernului prin motiune de cenzura nu avem ce sa facem la acel moment, dar a pleca inainte, a parasi guvernarea pana la o posibilitate politica nu cred ca ar fi fost intelept. E un fel de situatie ca cea pe care o cunosc si copiii mici si explicata de povestitor prin…