Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Gabriela Firea, a transmis, luni, o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, premierului Ludovic Orban, dar si ministrului Finantelor si sefilor Parlamentului, despre situatia financiara a Primariei Capitalei, generata de datoria de 115 milioane de euro catre familia Constanda.

- Primarul general, Gabriela Firea, a afirmat, miercuri seara, la Antena 3, despre blocarea conturilor Primariei in data de 3 august, daca nu se rezolva problema cu datoria pe care municipalitatea o are la familia Constanda. Este vorba despre o despagubire pe care Primaria Capitalei trebuie s-o achite…

- Primarul general, Gabriela Firea, a afirmat, miercuri seara, ca Primaria nu are de unde sa plateasca 115 milioane de euro familiei Constanda, in baza unei sentinte judecatoresti definitive. ”Banii nostri sunt foarte putini si sunt dramuiti”, a firma Firea, care a convocat pentru a treia oara Consiliul…

- Gabriela Firea a anuntat, la inceputul sedintei de miercuri a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), ca a primit o notificare potrivit careia pe 3 august vor fi blocate complet conturile Primariei Capitalei, daca nu va fi platita suma de 115 milioane de euro

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat un proiect special pentru a-i ajuta pe bucureștenii care trebuie sa plece in vacanțe și statele in care pleaca le cer teste obligatorii pentru COVID-19.Vezi și: Epidemiologul Molnar Geza vine cu vești bune: Al doilea varf va fi depasit…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca, de luni, sapte dintre cele 12 crese si gradinite sociale administrate de PMB "si-au deschis portile pentru cei mici". Edilul a precizat ca personalul a fost testat la Spitalul "Dr. Victor Babes" inainte de a veni la serviciu. Se recomanda…

- Klaus Iohannis i-a chemat pe liderii PNL, la discuții, in aceasta seara, la Vila Lac. Printre cei care i-au trecut pragul șefului statului au fost premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan, ministri din Guvern, Violeta Alexandu (ministrul Muncii), și Florin Cițu (ministrul Finanțelor),…

- Calin Popescu Tariceanu le-a trimis omologilor care conduc celelalte partide din Parlament o scrisoare deschisa in care ii indeamna sa voteze o lege prin care președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban sa mearga in fața Parlamentului și sa dea raportul despre ce au facut in cele doua…