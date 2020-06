Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, susține ca Park&Ride Cora Pantelimon va fi gata in aceasta toamna. Potrivit lui Firea, nu se construiește doar o simpla parcare etajata, ci un nod intermodal care include tramvaie, autobuze și peroane pentru microbuze private. „Inca un proiect important…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea a semnalat, sambata dimineața, ca Lacul Baneasa a fost poluat, facand un apel catre Garda de Mediu. „Poluare pe Lacul Baneasa! Poate fi o deversare de pacura sau alta substanta de la locuintele de pe malul lacului. Am inchis stavilarul spre Herastrau. Garda…

- "Nu stiu despre ce e vorba, cand o sa umblu o sa ma uit. Acuma m-am dat jos din avion, am fost plecat la Mures si la Maramures, habar n-am. Stiu eu in ce poza apar? Si ce sa fac. Asta e. Daca e o poza, e o poza. Asta e", a declarat premierul Ludovic Orban, pentru Mediafax. Ludovic Orban, sedinta…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, propune Consiliului National pentru Situatii de Urgenta 11 spatii in aer liber unde pot avea loc spectacole in conditii adaptate actualului context medical. Intre acestea se afla Teatrul Odeon, Teatrul de Comedie, Opera Comica pentru Copii si Creart,…

- Luni, Nicușor Dan a postat pe pagina sa de socializare, un mesaj in care iși exprima punctual de vedere in legatura cu campania de testare a populației care va incepe cu data de 1 iunie. „Daca vrea sa faca ceva pentru protecția bucureștenilor, Gabriela Firea trebuie sa dezvolte propria infrastructura…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca, incepand de vineri, 15 mai, zi in care in Romania va fi decretata stare de alerta, in Bucuresti se vor redeschide parcurile, gradinile publice și cimitirele. Cu acest prilej, Eugen Iancu, tatal lui Alex Iancu, una dintre victimele incendiului…

- Primarul general Gabriela Firea solicita spijinirea parintilor Gabriela Firea, primarul Capitalei. Foto: Arhiva. Presedintele PSD Bucuresti, primarul general Gabriela Firea, a anuntat miercuri ca, în cazul în care Guvernul PNL nu va lua masuri, social-democratii vor adopta în Parlament…

- Primarul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, a oferit prima reacție, dupa ce a fost amendat pentru ca s-a plimbat cu bicicleta in Parcul IOR, alaturi de iubita sa, in plina pandemie de coronavirus."Mi s-a adus la cunoștința ca am fost amendat pentru episodul de ieri, din Parcul IOR. Asemenea…