- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis ca social-democrații vor construi saptamana viitoare o majoritate concreta, pentru a trece prin Parlament plafonarea prețurilor la energie și gaze, dupa ce „dupa doi ani de administrat țara, Dreapta și-a epuizat orice resursa de credibilitate și competența”.…

- Gabriela Firea face apel la Primaria Capitalei sa deschida de urgenta Spitalul modular de la Pipera, care a fost infiintat anul trecut la initiativa sa. Unitatea medicala are in dotare 400 de paturi și a fost facuta ca secție externa a Spitalului Victor Babeș din București. „Spitalul modular deschis…

- Prim – vicepresedintele PSD, Gabriela Firea a explicat beneficiile legii propuse de social – democrați, privind plafonarea prețurilor la energie. Aceasta lege ar face prețurile facturilor sa scada cu pana la 43% pentru energie electrica și cu pana la 23% la gaze naturale. „Prețurile de pe facturile…

- Ministrul interimar al Justiției, Lucian Bode, a anunțat ca oprește procedura de selecție a procurorilor cu funcții de conducere, inclusiv pentru funcția de procuror-șef DIICOT. Bode a precizat ca o asemenea procedura nu se poate desfașura sub conducerea unui ministru interimar. „Numirea in funcții…

- Dan Barna susține, intr-o postare in care ii ia apararea primariței sectorului 1, Clotilde Armand, ca Gabriela Firea nu sta in București, deci nu poate semna pentru referendumul de demitere, și nici Victor Ponta nu sta in sectorul 1, ca sa poata semna. Numai ca liderul USR PLUS uita ca Gabriela Firea…

- PSD va depune o motiune de cenzura impotriva Guvernului Citu, pentru ca inscrierea acestuia in cursa pentru sefia PNL echivaleaza cu sustinerea “neconditionata” a presedintelui Klaus Iohannis pentru un “penal”, a anuntat, sambata, secretarul general al social-democratilor, Paul Stanescu. “Cu un condamnat…

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea atrage atenția asupra faptului ca romanii vor avea de suferit din cauza scumpirilor in lanț, mai ales a energiei: “Romania, sub conducerea guvernelor liberale, a reușit contraperformanța de a avea una dintre cele mai scumpe energii din Europa”, a declarat Gabriela…

- Un accident in care au fost implicate doua TIR-uri a avut loc in aceasta dimineața pe DN 72, la iesirea din localitatea Darmanesti, iar traficul este blocat pe ambele sensuri de mers, informeaza ISU Dambovita, transmite Agerpres. „Sunt implicate doua autotrenuri si exista o persoana incarcerata si inconstienta.…