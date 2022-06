Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a afirmat intr-o postare pe Facebook, miercuri, cu ocazia Zilei copiilor disparuti, ca aproape 6.000 de copii romani dispar anual de acasa, cei mai multi dintre ei fiind adolescenti. Oficial, avem peste 12.000 de copii care au ambii parinti departe de casa, intr-o…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, intr-o postare pe Facebook, ca peste 47.000 de copii din sistemul de protectie speciala vor beneficia de masurile reunite in pachetul “Sprijin pentru Romania”, adoptat luni de coalitia de guvernare, potrivit…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a transmis, marti, 12 aprilie, ca se bucura ca programul de fertilizare in vitro a fost introdus in planul de masuri "Sprijin pentru Romania", si ca in urmatoarele doua-trei luni se vor face primele decontari, iar cuplurile cu astfel de probleme incep procedurile.”Romania…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, a mers, marti, la un centru social al unei asociatii din judetul Prahova care ingrijeste copii abandonati, dar si copii refugiati din Ucraina, pentru a anunta majorarea sumelor alocate copiilor abandonati, fie ca acestia sunt…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, declara ca romanii sunt indreptațiți sa protesteze cand totul se scumpește de la zi la zi. "Venim cu soluții pentru combaterea creșterii prețurilor", a scris ea pe Facebook.

- Masurile pentru combaterea cresterii preturilor la alimente si carburanti, dar si alte masuri pentru sprijinirea oamenilor si firmelor, initiate de PSD, vor fi analizate marti in Coalitie si apoi vor ajunge pe masa Guvernului, a anuntat ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela…